Dann "Electric Guitar"! Eigentlich eine ganz schöne, leichte, federnde Nummer. Und trotzdem hab ich, als ich das gehört habe, ein irres Gefühl von Melancholie dabei. Verbessern Sie mich, aber ich sehe den kleinen Dirk in seinem Zimmer stehend, alles in einer Polaroid-Optik zwischen Blumenkübeln und Waschbeton und dann ist da diese E-Gitarre als Lebensretter für die schöne weite Welt und die "Manic Depression" kommt um die Ecke. Ein irres Lied.

"Manic Depression" von Jimi Hendrix ist natürlich ein berühmtes Stück für E-Gitarre, das darf man nicht vergessen genauso wie "Teenage Riot" von Sonic Youth. Diese beiden Stücke kommen exemplarisch in dem Stück vor, exemplarisch für einen E-Gitarrensound, den ich natürlich total geil fand als Kind in diesem Kellerzimmer, das ich hatte. Das war ein Königreich für mich, getrennt von meinen Eltern und dort konnte ich dann auch E-Gitarre spielen, weil es meine Eltern dann nicht so gestört hat.

Dort hab ich angefangen, mich aus dieser etwas eingeschlossenen kleinstädtischen Welt in die Welt der Rockstars zu träumen. Dirk von Lowtzow

Sonic Youth und Jimi Hendrix sind ja schon eine spannende Melange, was haben Sie damals noch so gehört?

Angefangen in der Kindheit thematisiert "Die Unendlichkeit" verschiedene Kapitel der Lowtzow-Biografie. Bildrechte: dpa Ich hatte das große Glück, damals gut in Musik unterrichtet worden zu sein. Ziemlich zur gleichen Zeit hatte in Offenburg eine Art Punk-Plattenladen aufgemacht, was für eine kleine badische, bürgerliche Stadt wirklich erstaunlich war. Dort hab ich dann angefangen als Ferienjob Zettel ausgetragen und durfte mir dafür Alben aussuchen und die Besitzer haben mich immer beraten. So bin ich sehr früh an Musik gekommen, die ich sonst nie kennengelernt hätte, weil sie nicht chartsrelevant war und nicht im Radio gespielt wurde. Eine Band, die ich zum Beispiel sehr geliebt hab, die mich aber auch sehr verstört hat, war "The Gun Club" mit dem großen Jeffrey Lee Pierce, leider auch schon verstorben.

Ich würde mal zu "Hey Du" springen – ein schrammliger, fast rotziger Punkrocksong. Warum musste der Song genauso klingen, wie er jetzt klingt?

Als Sänger ist man ja immer der Typ, der vorne an der Kante steht und wenn man sich dann noch textlich so nackig macht und diese Zeilen singt, wie z.B. in "Electric Guitar" oder in anderen Songs – ist da nicht die Angst immer dabei, dass man zu viel preisgibt? Dass man in ein Publikum reinguckt und denkt: 'Oh Mist, jetzt wissen 2.000 Leute ganz genau, wie ich mich damals gefühlt habe in dieser schwierigen Phase'?

Also bei den Konzerten ist die Angst nicht mehr da, weil man weiß, die Leute haben ja vielleicht das Album schon gehört. Ich bin eigentlich kein sehr ängstlicher Mensch, wenn es um solche Sachen geht. Als wir das Album produziert haben und viele Gespräche geführt haben, hat mich das eigentlich überhaupt nicht tangiert.

Als dann der Zeitpunkt der Veröffentlichung kam, hab ich mir fast in die Hosen gemacht, auch weil man sich natürlich einer Kritik ganz anders aussetzt als bei einem nicht-autobiografischen Album. Wenn man dann zum Beispiel von der Musikkritik dafür kritisiert wird, hat man das Gefühl, man wird eben nicht nur für die Musik oder die Texte kritisiert, sondern für das ganze bis jetzt geführte Leben. Davor hatte ich enorme Angst. Dirk von Lowtzow

Wenn wir jetzt live spielen, spiele ich den Song "Unwiederbringlich" alleine. Das ist der Song, der meinem besten Jugendfreund gewidmet ist, der leider im Alter von 25 gestorben ist. Das spiele ich alleine und die anderen hören zu und das schafft einen sehr intensiven Moment. Die ersten Konzerte auf unserer Tour war das schwierig, weil mich manchmal selbst die Trauer übermannt hat. Aber ich fand das Publikum so hilfreich und toll – es ist ein Bruch im Konzertset, ein sehr ruhiger Song und die Party, die so ein Konzert auch ist, wird kurz pausiert, maximale Aufmerksamkeit wird verlangt, die Musik wird sehr niedrigschwellig, nur Gitarre und Gesang. Die Leute haben mir da unheimlich viel Kraft gegeben.

Das Interview führte Jan Kubon.