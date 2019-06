Es ist die Vorgeschichte des Autors, der später als Schöpfer von "Der Herr der Ringe" zum Weltruhm gelangte. Aus armen Verhältnissen stammend, früh verwaist, musste sich Tolkien (den Nicholas Hoult einfühlsam als suchenden jungen Mann spielt) in der britischen Klassengesellschaft durchschlagen. Er brachte es bis nach Cambrigde, wo ihm der allgemeine Dünkel das Leben schwer machte, bis er einen tief prägenden Freundschaftsbund und seine große Liebe Edith (Lily Collins) fand.



Dem finnischen Regisseur Dome Karukoski, der für sein glänzenden Biopic "Tom of Finland" international gefeiert wurde, gelingt es, in diesen frühen Jahren, im Studium und dem Trauma des Ersten Weltkrieges schon Tolkiens spätere Motive sichtbar werden zu lassen – die Quellen seiner Inspiration für den "Herrn der Ringe". Ein Meister der Fantasy-Genres wird so anschaulich aus der Realität eines Lebens voller Verluste und Kämpfe erfahrbar, die er in große Literatur verwandelt hat.