Ihre Mission sah Morrison bis zuletzt nicht als erfüllt an, so forderte sie mit teils drastischen Worten Gleichberechtigung ein. Die wortgewaltige Autorin, die im Alter mit gesundheitlichen Problemen kämpfte und im Rollstuhl saß, schrieb bis zuletzt. 2017 erschien ihr Roman "Gott, hilf dem Kind" auf Deutsch, 2018 ihre Essays "Die Herkunft der anderen: Über Rasse, Rassismus und Literatur". Schon ihr Debüt "Sehr blaue Augen" im 1970 erzählte davon, was es bedeutete als Schwarze in den USA aufzuwachsen.

Toni Morrison wurde am 18. Februar 1931 als Chloe Anthony Wofford in Lorain, Ohio in eine Arbeiterfamilie geboren. Als Lieblingsautoren ihrer Kindheit gab sie Jane Austen und Leo Tolstoi an. Ihr Vater brachte ihr afroamerikanische Sagen und Mythen nahe. Ab 1949 studierte sie Anglistik an der Howard Universität in Washington, damals eine "schwarze Universität". Später absolvierte sie den Master of Arts an der Cornell Universität, die zur Ivy League gehört.