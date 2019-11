30 Jahre Friedliche Revolution Wie sich der Sound der Wende wirklich anhörte

Hatte die Wende einen besonderen Klang? Gab es einen Soundtrack für die Jahre 88-89-90? Musik, die all das wilde politische Treiben nicht nur begleitete, sondern womöglich sogar mitbestimmte? – Es soll ja Menschen geben, die glauben tatsächlich, dass "Wind Of Change" oder gar "Looking For Freedom" die Mauer eingerissen hätten. Welche Musik den Menschen in den letzten Atemzügen eines untergehenden Landes tatsächlich am meisten aus der Seele sprach, war (wie sollte es anders sein) eine ganz individuelle Entscheidung. MDR KULTUR-Musikredakteur Hendryk Proske hat seine Top 10 dieser Zeit zusammengestellt.