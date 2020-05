Das ist das Lustige: Facebook und Twitter waren eigentlich immer sehr gut zu Trump, sie haben ihm viel mehr durchgehen lassen. Das ist aber auch die Unternehmenspolitik. Man kann in den internen Standards dieser Unternehmen nachlesen, dass sie Personen im öffentlichen Interesse, "world leaders" nennen sie die, anders behandeln. Da wird auch einmal etwas durchgehen gelassen und stehen gelassen, was eigentlich irreführend wäre.

Ziehen wir es doch mal in den europäischen Raum. Die Regulierung von Plattformen ist eine Debatte, die auch hier in Deutschland und auch in Europa geführt wird, also dass soziale Netzwerke für ihre Inhalte verantwortlich gemacht werden. Kann dies jetzt durch einen wütenden US-Präsidenten befördert werden?