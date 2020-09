Der tschechische Filmregisseur Jiri Menzel ist tot. Wie seine Frau mitteilte, starb er am Wochenende im Alter von 82 Jahren nach langer Krankheit.

Wie viele seiner späteren Filme beruhte auch "Liebe nach Fahrplan" auf einer Literaturvorlage des Schriftstellers Bohumil Hrabal. Nach einem langen Streit um Filmrechte gelang es dem Regisseur im Jahr 2006 endlich, Hrabals Roman "Ich habe den englischen König bedient" zu verfilmen. Kritiker lobten die Geschichte des Jan Dite, der vom Würstchenverkäufer zum Millionär aufsteigt, als "Abschluss eines meisterlichen Lebenswerks". In den Hauptrollen spielten Oldrich Kaiser und die deutsche Schauspielerin Julia Jentsch.

Menzel war einer der wichtigsten Vertreter der "tschechoslowakischen Nouvelle Vague". Sie zeichnete sich durch eine große Experimentierfreudigkeit aus: improvisierte Dialoge, schwarzer Humor und die Besetzung mit Laienschauspielern. Mit dem Einmarsch der Sowjettruppen in die CSSR im August 1968 nahm diese Zeit der künstlerischen Freiheit für Filmemacher ein jähes Ende.

Das bekam auch Menzel zu spüren. So landete sein 1969 fertiggestellter Film "Lerchen am Faden" für die nächsten zwanzig Jahre im Tresor. Den Machthabern ging die Kritik an den Zuständen im Land zu weit. Nach der Wende bekam Menzel für die Politiksatire nachträglich den Goldenen Bären der Berlinale.