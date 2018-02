Der Schauspieler Ulrich Pleitgen ist tot. Wie seine Agentin mitteilte, starb Pleitgen im Alter von 71 Jahren bereits am Mittwoch in Hamburg an Herzversagen. Pleitgen war vor allem als Fernsehschauspieler bekannt. Zuletzt war er 2016 in "Immer Ärger mit Opa Charly" als Großvater und Ökoaktivist im Ersten zu sehen. Zu seiner Rolle erklärte er damals, dass er Parallelen zu sich selbst sehe.

Auch ich habe keine Lust, im Kopf alt zu werden und bin aktiv. Ulrich Pleitgen

Seine Schauspielkarriere begann Pleitgen am Theater. Nach einer Ausbildung an der Hochschule für Musik und Theater Hannover folgten mehrere Engagements, u. a. bis 1989 am Hamburger Thalia Theater. Anschließend widmete er sich vor allem Fernseh- und Kinofilmen. Der Kinofilm "Stammheim - Die Baader-Meinhof-Gruppe vor Gericht" mit Pleitgen als Richter Theodor Prinzing wurde 1986 mit dem Goldenen Bären der Berlinale ausgezeichnet.