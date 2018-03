In der Schauspielschule war ich nicht so der Überflieger. Man hatte schon mal vage über meine Exmatrikulation in den ersten Monaten nachgedacht. Das ist kein Wohlfühlverein in der Schauspielschule.

Die Schauspielerin Ulrike Krumbiegel bei Aufnahmen zu einem Hörspiel. Bildrechte: MDR/Thekla Harre

Ulrike Krumbiegel wurde 1961 in Ost-Berlin geboren und begann schon mit 15 Jahren mit dem Theaterspiel in der Laienspielgruppe der Berliner Volksbühne. Nach dem Abitur studierte sie bis 1983 Schauspiel an der Ernst-Busch-Schule in Berlin. Bereits während der Schauspielschule erhielt Krumbiegel erste Filmangebote. Ihr erstes Theater-Engagement führte sie ans Schweriner Theater. 1986 wechselte sie zum Deutschen Theater Berlin, wo sie 15 Jahre lang festes Ensemble-Mitglied war und mit Frank Castorf, Jürgen Gosch und Thomas Langhoff arbeitete. Es folgten Engagements beim Berliner Ensemble und den Münchner Kammerspielen, sowie einige Film- und Fernsehrollen. Einem großen Publikum wurde Krumbiegel 2001 durch Michael Kliers Kinofilm "Heidi M." bekannt sowie als Lebensgefährtin Clara Born des Psychotherapeuten Bloch in gleichnamiger Fernseh-Serie von 2003 bis 2013. Krumbiegel hat zudem in zahlreichen Hörspielproduktionen mitgewirkt, wie in Das "Deutschlandgerät" von Ingo Schulze bei MDR KULTUR. Außerdem hat sie diverse Hörbücher produziert, u. a. Kurt Tucholsky "Rheinsberg: Ein Bilderbuch für Verliebte", Anna Seghers "Aufstand der Fischer von St. Barbara" oder Hans Christian Andersen "Die kleine Seejungfrau.