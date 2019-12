Ein umstrittenes Gesetz für eine verstärkte Kontrolle der Kultur durch die Regierung hat die rechte Regierungsmehrheit im ungarischen Parlament am Mittwoch im Eilverfahren verabschiedet. So soll die Regierung über einen neuen Nationalen Kulturrat "strategische Lenkung" über verschiedene Sektoren der Kultur ausüben können. Unter anderen schafft das Gesetz die Voraussetzung dafür, dass die Regierung künftig bei der Bestellung der Intendanten von Stadttheatern bestimmend eingreifen kann. Bisher haben die Gemeinden allein entschieden, wer die von ihnen betriebenen Theater leitet – künftig muss eine Einigung mit dem zuständigen Minister erzielt werden. Oppositionsabgeordnete hielten sich während der Abstimmung schwarze Theatermasken vor das Gesicht, berichtete das Internetportal 444.hu.

Die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán hatte den Entwurf für das Gesetz erst am Montag ins Parlament eingereicht. Daraufhin hatten in Budapest Tausende Menschen protestiert. An der Demonstration beteiligte sich auch der neue links-grüne Oberbürgermeister der Hauptstadt, Gergely Karácsony. In einer Ansprache bezeichnete er das Gesetz als "Diktat" der Orbán-Regierung, das die Kulturschaffenden um ihre Freiheit bringen werde. Er fügte hinzu: "Wenn wir die Freiheit der Theater verteidigen, verteidigen wir die Freiheit der Stadt." Mehr als 50 000 Menschen hatten zudem eine Online-Petition gegen das Gesetz unterzeichnet.



Theatermacher verglichen die geplanten Maßnahmen mit der Zensur während des Kommunismus. Die Schauspielerin Judit Pogány, die seit den 60er-Jahren auf der Bühne steht, schrieb im Internet: "Nach 30 Jahren Demokratie hätte ich nicht gedacht, dass ich mich je wieder so fühlen würde wie damals."