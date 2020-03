"Das ist schon ein anderes Lernen, aber ich finde sehr spannend, dass wir Laptops haben", so Tjark. Auch die anderen Kinder schauen am Morgen zuerst in ihren Rechner und finden dort ihren individuellen Stundenplan für den Tag. Der orientiert sich an dem, womit die Schüler sich beschäftigen möchten, was sie ausgewählt haben. Aber auch andere Lerngebiete dürfen nicht zu kurz kommen. Denn der Lehrplan muss auch hier erfüllt werden.