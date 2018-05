Frljic ließ sich von Peter Weiss' Roman "Die Ästhetik des Widerstands" zu seinem Stück anregen, das sich mit Faschismus und Islamophobie befasst. Die Bilder sind teils drastisch. So treten in dem Stück, das vor zwei Jahren seine deutsche Erstaufführung beim Kunstfest Weimar feierte, Stepptänzer in orangefarbenen Overalls auf, wie sie im US-Gefangenenlager Guantánamo üblich waren und wie sie der IS seinen Geiseln bei Hinrichtungen verpasste. Ein Tänzer wird erschossen, der Schütze bittet um eine Schweigeminute für die Terroropfer in Frankreich, Belgien und Deutschland. Dann regt er ein Gedenken auch für die "vier Millionen Tote" in Afghanistan, Irak, Syrien an, die seit Beginn der 1990er-Jahre auf die Konten der USA und Europas gingen. In einer der Szenen vergewaltigt ein Jesus-Darsteller eine Frau, der er zuvor ein Kopftuch wegzieht. So vergeht sich das Abendland am Morgenland.