Es wird viel gelacht, aber was sich bei Juli Zeh zu einem faszinierenden Mikrokosmos aufbaut, der im Kleinen zeigt, was ebenso im Großen gilt, bleibt auf der Bühne meistenteils nur eine Karikatur.

Sein ärgster Feind, Kron, denunziert ihn sogar. Fake News, sozusagen. Das alles kann man sich im Roman erlesen, erarbeiten, in Zwischentönen erspüren. Auf der Bühne hingegen gelingt es nicht, dieser Person Gombrowski nahe zu kommen. Sebastian Kowski gibt alles, im Grunde beherrscht er den Abend, und doch bleibt auch sein Gombrowski Oberfläche. Am Ende begeht Gombrowski eine Verzweiflungstat, die zutiefst bewegend ist. Und zugleich urkomisch. Auf der Bühne wird das von ihm selbst schnell heruntererzählt, man könnte sagen: abgehakt.

Als Krönchen, die Erzählerin, den Abend beschließt mit der Hoffnung, dass es irgendwann ein neues Unterleuten geben werde, ohne die Altlasten und Klischees der Geschichte, möchte man es glauben und mit ihr darauf hoffen. Auf den Fahnen im Dorf steht inzwischen der Name des Windpark-Investors. So viel immerhin ist am Ende der Inszenierung erreicht: Man versteht, dass es so einfach nie sein wird, dass jeder neue "Wind of Change" neue Konflikte mit sich bringen wird. Großer Premierenapplaus.