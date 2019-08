Knut Elstermann: Das war im Theater. Natürlich hatte ich sie auch schon im Fernsehen gesehen. Sie war ja ein echter Star in der DDR. Ein Wort, das sie übrigens für sich total ablehnte. Sie war lange an der Volksbühne und spielte viele schöne komödiantische Rollen. Dann inszenierte ihr Mann, der Regisseur Benno Besson, der auch ein Brecht-Schüler war, dort "Den guten Menschen von Sezuan" und sie übernahm die berühmte Doppelrolle des Menschen, der versucht, in einer schwierigen Welt gut zu sein. Das war eine sensationelle Inszenierung, sehr ungewöhnlich, völlig verfremdet mit Masken. Wie Ursula Karusseit darin ihre Figur stilisierte, wie sie diese Spaltung in Gut und Böse spielte, das hat mich begeistert. Da habe ich begriffen, was Theater vermag, wie es uns in der Künstlichkeit doch sehr berühren kann. Ich glaube, ihr war selbst klar, dass sie mit dieser Figur Theatergeschichte geschrieben hat.

Szene aus "Wege übers Land": Gertrud Habersaat (Ursula Karusseit), Jürgen Lesstorf (Armin Müller-Stahl), Emil Kalluweit (Erik S. Klein). Bildrechte: MDR/DRA/Denger

Vor allem mit dem Mehrteiler "Wege übers Land", der Ende der 60er-Jahre im DDR-Fernsehen lief. Zum einen wurde darin etwas thematisiert, was eigentlich tabu war: Flucht und Vertreibung von Deutschen am Ende des Zweiten Weltkrieges, andeutungsweise zumindest. Man sprach ja damals von Umsiedlern. Zum anderen gab es Bezüge zur Biografie der Lehrerstochter aus dem ostpreußischen Elbing. Mit dem Kriegsende war ihre Familie erst nach Mecklenburg, dann nach Thüringen gekommen. Jahrzehnte später spielte Ursula Karusseit die Umsiedlerin Gertrud Habersaat. Jeder hat verstanden, wie sich diese Frau nach dem Krieg durchschlagen musste. Ich erinnere mich an meine Großmutter, die ein ähnliches Schicksal hatte, die fand sich wie andere in dieser Geschichte wieder. In dieser Rolle wirkte Ursula Karusseit sehr geerdet und natürlich. Es war die Rolle ihres Lebens, zumindest in dieser Zeit in der DDR. Die Leute haben sie dafür geliebt.