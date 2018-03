Eine Band gegründet haben Bono & Co. in Dublin bereits im Jahr 1976, damals hießen sie noch "Feedback". Im März 1978 traten sie erstmals unter dem Namen U2 auf. Seit den 80er-Jahren verläuft ihre Karriere steil nach oben. Der ganz große Durchbruch gelang 1987 mit dem Album "The Joshua Tree", das weltweit millionenfach verkauft wurde. Es folgte die erste US-Tour, die Maßstäbe setzte.



Seit Jahrzehnten steht U2 für spektakuläre Shows voller hymnischer Songs, die auch optisch in Szene gesetzt werden und gewaltig sind im Größenausmaß der Kulisse. U2 sind eben eine richtige Live-Band – und rekordverdächtig.

Keine Band hat mehr Grammys gewonnen

Mit ihrer 360°-Tour (mit einer runden Bühne) halten die Iren mit 7,5 Millionen Konzertbesuchern den Rekord für die erfolgreichste Live-Tour aller Zeiten. Beachtlich ist auch die Zahl der weltweit verkauften Tonträger: Über 140 Millionen sind es bisher. Und: Keine Band hat mehr Grammys gewonnen! 22 Mal haben Bono und Co. den wichtigsten Musikpreis der Welt abgeräumt.



Zweimal war U2 sogar für den Oscar nominiert, in der Kategorie "Original Song": Mit "Ordinary Love" (2014) und "The Hands That Built America" (2003). Klar, dass es die Band auch in die Rock and Roll-Hall of Fame geschafft hat. The Edge, Larry Mullen junior, Bono und Adam Clayton in Aktion (v.l.n.r.) Bildrechte: IMAGO

Auch mit anderen Projekten erfolgreich

U2 war immer sich selber treu, hat aber auch links und rechts des Weges nach Inspirationen geschaut und sich anderen Projekten gewidmet. So haben Sänger Bono und Gitarrist The Edge auch Songs für andere Musiker und Filmmusik ("Batman Forever", "In the Name of the Father") geschrieben. Verantwortlich sind sie unter anderem auch für den "James Bond"-Titelsong "Goldeneye", der 1995 von Tina Turner gesungen wurde.

Konzerte mit Gänsehautfeeling

2015 gaben U2 ganz besondere Konzerte, geknüpft an ein tragisches Ereignis: Die Terroranschläge in Paris vom 13. November 2015. Viele Menschen kamen dabei ums Leben, unter anderem im Club "Bataclan". In Folge der Anschläge musste die Band ihre Konzerte in Paris am 14. und 15. November absagen. Aber bereits am 6. und 7. Dezember holten sie diese, unter dem Motto: "Nous n'avons pas peur" (Wir haben keine Angst), nach. Am Ende der Konzerte begrüßten Bono & Co. die Band auf der Bühne, deren Konzert im "Bataclan" von Attentätern gestürmt wurde - The Eagles of Death Metal - und spielten gemeinsam einige Zugaben. Es waren Konzerte mit Gänsehautfeeling.

U2 feiern ihre Fans (auf einer riesigen Videoleinwand) - und die Fans U2. Konzerte der Band sind groß und ein echtes Live-Erlebnis. Bildrechte: IMAGO