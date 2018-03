Der Schriftsteller Uwe Tellkamp hat eine für März geplante Lesereise in Norddeutschland abgesagt. Der Verleger der Edition Eichthal, Jens-Uwe Jess, teilte am Donnerstag mit, nach den Vorkommnissen bei der Diskussion am 8. März in Dresden fühle sich Tellkamp nicht in der Lage, Lesungen vor Publikum durchzuführen: "Herr Tellkamp sieht eine nicht unerhebliche Gefahr, dass seine Lesungen zweckentfremdet und von Kräften gekapert werden, die mit Literatur wenig oder nichts zu tun haben", so Jess. Es sei nicht gelungen, diesen Entschluss rückgängig zu machen.