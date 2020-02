Die van Goghschen Sonnen scheinen ohne Ende, mehrfach kaleidoskopisch gespiegelt. Van Goghs Sonnenblumen tun es den Sonnen gleich, wohlgemerkt zur Musik der "Moldau". Die berühmten Iris-Blüten des holländischen Malers, aus verschiedenen Gemälden entnommen, wachsen kreisförmig an den Wänden und tauchen schließlich die gesamten Maschinenhalle des Leipziger Kunstkraftwerkes in eine blaue Farbsinfonie à la van Gogh.

Blick in den Maschinenraum der immersiven Kunst Bildrechte: Kunstkraftwerk Leipzig / Luca Migliore (KKW)/ Bridgeman Images

Viele Besucher sitzen während der 35 Minuten dauernden Performance und lassen sich überwältigen von der digital animierten Macht der teils stark vergrößerten van Goghschen Pinselstriche und Punkte. Mittendrin sind sie im Rausch der Bilder, die auf- und abgeschwenkt werden, hin- und her. Es wird gezoomt und geblendet, was das Zeug hergibt. Zudem wirkt die hinzu inszenierte Musik, in Mehrkanal-Surround, die sich in ihrer Mischung aus Janis Joplin, Puccini oder eben der "Moldau" wie ein Estradenprogramm abendländischer Kultur ausnimmt. Eine triefende Opulenz tut sich auf, damit die Besucher nicht nur dabei sondern "mittendrin" sind, um ganz aufzugehen in der Kunstform der Immersion, seit geraumer Zeit eine Art Zauberwort in der bildenden Kunst.



Das Leipziger Kunstkraftwerk setzt schon länger darauf; die van Goghsche Bilderflut ist die 3. große Immersion, im Haus laufen zudem parallel kürzere, zu Bach und Hundertwasser.