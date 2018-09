Auch klassische Titel gibt es zahlreich in Musikstreamingportalen. Bildrechte: IMAGO

Natürlich bieten auch alle großen Streaminganbieter zahlreiche Klassikstücke und entsprechende Playlists an. Hörer, die etwas mehr in die Tiefe gehen wollen, verzweifeln aber leicht an den Suchfunktionen, die meist nicht an klassische Musik angepasst sind: So kann sich z.B. die Suche nach einem Stück in Zusammenhang mit einem bestimmten Dirigenten als sehr schwierig gestalten.



Auch bestimmte musikalische Epochen oder ausgewählte Instrumente lassen sich nur schwer finden. Zudem sind die Angebote oft gar nicht oder nur schlecht kuratiert. Hier schließen spezielle Dienste für klassische Musik an, die mit fachlich versierten Zusatzinformationen zu den Stücken punkten.