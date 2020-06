Der Verleger Jörg Schröder ist am Samstag in Berlin verstorben. Das teilte die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf den Verbrecher-Verlag mit. Schröder war schon seit mehreren Jahren wegen Herzproblemen in Behandlung und starb laut seiner Lebensgefährtin im Schlaf. Er wurde 81 Jahre alt.