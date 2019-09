Sieht man einem Ort an, das sich dort, groß formuliert, Weltgeschichte zugetragen hat? Ist ihm dies als Aura eingeschrieben? In der Nikolaikirche in Leipzig nahmen 1989 mit den Friedensgebeten die Montagsdemonstrationen ihren Anfang. 30 Jahre später lässt die Wiener Künstlerin Victoria Coeln diesen Ort in einem neuen Licht erleuchten und nutzt dabei das Licht als künstlerisches Mittel, um die Bedeutung eines Raumes widerzuspiegeln. "Für mich ist Licht ein Mittel, das beide Qualitäten hat. Das Metaphorische genauso wie das tatsächliche Sichtbarmachen", sagt Coeln. "Wenn wir das Licht formen, formen wir tatsächlich auch die Sichtbarkeit der Welt und die Wirklichkeit. Und das ist ein Ansatz, der mir ganz wichtig ist."

Was ist gebleiben von der Aubruchsstimmung '89?

Für das 30-jährige Jubiläum der friedlichen Revolution erschafft die Lichtkünstlerin an markanten Orten des einstigen Demonstrationszuges Lichträume in der Stadt. Ihr zur Seite steht die Leipziger Bürgerrechtlerin Gesine Oltmanns. Sie hatte am Montag dem 4. September 1989 vor der Nikolaikirche mit dem Transparent "Für ein offenes Land mit freien Menschen" protestiert. Es war dieses unverzagte, montägliche Aufbegehren, das in den Demonstrationszug der 70.000 Leipziger am 9. Oktober 89 mündete. Was ist geblieben von jener Aufbruchsstimmung vor 30 Jahren? Alles nur Erinnerung? "Ich hatte auch ein bisschen Sorge, dass jetzt eine Künstlerin in diese Konstellation hier in Leipzig hineinkommt", sagt Oltmanns. Denn in den letzten Jahren sei dort sehr viel um Deutungshoheit gekämpft worden, "was man tun darf und nicht tun darf mit der Geschichte".

Licht-Linien wie Lebensadern

Victoria Coeln sagt, Leipzig habe sie sehr gereizt als Thema. "Denn ich wusste um die Ausgangspunkte und die Wichtigkeit von Leipzig und der Nikolaikirche in Bezug auf die friedliche Revolution und den Fall der Berliner Mauer", sagt sie. "Ich wollte wissen, wie wirkt das heute in den Menschen nach. Was macht das mit einer Gesellschaft? Ist das noch zu spüren?"

Aus diesem Gedanken heraus entstand ihr Lichtfestkonzept. Ausgehend vom 4. September in der Nikolaikirche werden jeweils montags nach und nach immer mehr Lichträume rund um die Brennpunkte der Oktoberereignisse in Szene gesetzt. Wie zum Beispiel die einstige Bezirksverwaltung für Staatssicherheit stehen sie symbolisch für die schrittweisen Raumaneignungen der Demonstranten von '89. Immer wieder durchziehen Licht-Linien die Stadt, Spuren in die Geschichte, wie Lebensadern, die uns an die Ereignisse vor 30 Jahren binden.

Das Licht zeigt Emotionen

Lichtkünstlerin Victoria Coeln Bildrechte: dpa "Lichtfragmente strukturieren und zerteilen den Raum", erklärt Coeln. "Und damit entsteht folgendes: Man muss nicht mehr alles gleichzeitig sehen und denken, sondern man kann schmale Elemente plötzlich besonders wahrnehmen, weil man nur auf diese eine Linie, die etwas freigibt, konzentriert ist und der Rest wird ausgeblendet." So entstünden Lichtfragmente, die einen Raum überschreiben und einen Ort völlig neu zeichnen. Im Lichtstudio zuvor erzeugte Schatten der Leipziger Bürgerinnen und Bürger werden sich an den Fassaden der Häuser wiederfinden, ebenso wie Rasterprojektionen.

"Wenn sich Orte verweben, sei es durch die speziellen Gläser, die Diachrome, die ja auch da oder dort projiziert werden, aber auch durch die Raster eines Ortes, die an einem anderen Ort drüber projiziert werden, wie zum Beispiel Nikolaikirche überschreibt Stasi-Gebäude", sagt Coeln. "Dann, wenn das passiert, verweben sich natürlich nicht nur einfach Gebäude oder Lichtstrukturen miteinander, sondern die Erfahrungen, die Erlebnisse, die Emotionen des Menschen, Hoffnung."

Zusammen die Demokratie feiern

Erinnerung an eine Revolution als Lebenshilfe für die Gegenwart.Ob die Lichträume ihre Wirkung entfalten? Finale ist am 9. Oktober. "Ich fände es schön, wenn die vielen, die ganz verschiedene Rollen hatten am 9. Oktober, die die hinter der Gardine standen, die die auf der Straße waren, die Bereitschaftspolizisten, die in den Kasernen waren … wenn die alle Lust hätten, sich mal am 9. Oktober hier einzufinden, mal miteinander jetzt wirklich die Demokratie zu feiern, die wir haben", hofft Oltmanns.