Im Gemälde "Olivenbäume" des niederländischen Malers Vincent van Gogh ist ein 130 Jahre alter Grashüpfer entdeckt worden. Wie das US-Kunstmagazin "Architectural Design" am Dienstag berichtete, wurde das Insekt von der Konservatorin des Nelson-Atkins-Museums bei den Vorbereitungen für eine Ausstellung entdeckt. Van Gogh habe den Grashüpfer wohl unabsichtlich übermalt, so das Kunstmagazin weiter.

Der niederländische Maler Vincent van Gogh (1853-1890) gilt als Begründer der modernen Malerei und zählt zu den Post-Impressionisten. Das Bild "Olivenbäume" malte er 1885 in Südfrankreich. Im selben Jahr schrieb er einen Brief an seinen Bruder Theo und schwärmte von den Vorzügen des Malens unter freiem Himmel. Der Grashüpfer kann demzufolge als frühes "Opfer" der Freiluftmalerei bezeichnet werden.