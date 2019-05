Unbequem zu sein und gegen den Stachel zu löcken, war stets Volker Brauns erklärte Devise. Während der deutschen Teilung ließ er sich weder im Osten noch im Westen politisch instrumentalisieren. Als linker Intellektueller in der Tradition Bertolt Brechts glaubte er an die Idee des Sozialismus, sah sich aber täglich mit den Auswüchsen des Stalinismus konfrontiert, die seine Träume zunichte machten.

Volker Braun: "Das Eigentum" Da bin ich noch: mein Land geht in den Westen. KRIEG DEN HÜTTEN FRIEDE DEN PALÄSTEN. Ich selber habe ihm den Tritt versetzt. Es wirft sich weg und seine magre Zierde. Dem Winter folgt der Sommer der Begierde. Und ich kann bleiben wo der Pfeffer wächst. Und unverständlich wird mein ganzer Text Was ich niemals besaß wird mir entrissen. Was ich nicht lebte, werd ich ewig missen. Die Hoffnung lag im Weg wie eine Falle. Mein Eigentum, jetzt habt ihrs auf der Kralle. Wann sag ich wieder mein und meine alle.

Volker Braun ist in seinem Denken ein Dialektiker. Die treibende Kraft seiner Inspiration speist sich aus der Widersprüchlichkeit der Welt. Das verwundert kaum, denn ursprünglich studierte der Schriftsteller Philosophie in Leipzig. Damals entwarf er erste Texte, die allerdings noch sehr systemkonform wirkten.

Doch spätestens nach dem Scheitern des Prager Frühlings entfernte er sich von der Staatsdoktrin. Diese Wandlung schlug sich auch darin nieder, dass er 1976 zu den Befürwortern der Protestresolution gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns gehörte. Zu dieser Zeit galt Volker Braun neben Peter Hacks und Heiner Müller als wichtiger Theaterguru, doch für ihn standen die Bühnenstücke nie im Zentrum seines Schaffens, denn er begriff und begreift sich primär als Lyriker. Bei denen, die auch Gedichte schrieben, so Braun, sei das der Kern der Arbeit. Goethe habe vom "Hauptgeschäft" gesprochen: "Aber das ist ja kein Geschäft, was man sozusagen hauptsächlich betreibt. Es ist ein ganz beiläufiges, unangestrengtes Geschäft. Aber es ist das Hauptgeschäft, in dem Sinn, dass man da vielleicht am meisten bei sich ist und versucht, sich wirklich auszusprechen", erklärt Braun.

Volker Braun Bildrechte: imago/gezett

Unter den Gegenwartsautoren bewegt sich Volker Braun thematisch und gestalterisch auf einem Niveau mit Hans Magnus Enzensberger. Oft verleiht eine spöttische Note seinen experimentellen Arbeiten die Würze. Ganz egal, ob er nun Verse oder Prosa zu Papier bringt, seine Sprache mutet stets pointiert und zugespitzt an.



Das zeigt sich nicht zuletzt an seinen gerade unter dem Titel "Handstreiche" publizierten Aphorismen, die von klugen Vorbildern wie Karl Kraus oder Georg Christoph Lichtenberg künden. Wegen der ausnahmslos hohen stilistischen Qualität seiner Werke erhielt er bereits 2000 den Georg-Büchner-Preis. Das Feine an dem Preis ist für Volker Braun, dass damit immer wieder "an diesen Jüngling erinnert wird, der mit 22, 23 Jahren einzigartige Texte geschrieben hat, die in ihrer sozialen Entschiedenheit einer Herausforderung für alle Zeit bleiben."