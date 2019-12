Die Gedenkstätten arbeiten mit ruhiger Hand, nicht mit dem Schrillen. Auch, wenn wir provokative Aktionen in diesen Zeiten durchaus für geboten halten. Wir sehen ja, dass die politischen Gifte, die zum Nationalsozialismus beigetragen haben, wie das völkisch-autoritäre und antidemokratische Denken, Stichwort AfD, um sich greift. Aber das Schrille hat eben immer auch den unerwünschten Effekt, dass es sehr schnell verpufft und verraucht und dass man an den eigentlichen Sachverhalten vorbei diskutiert.

Zum Schrillen gehört hier, dass man im Zentrum für Politische Schönheit offenbar nicht mehr vor Augen hat, dass dieses Thema tatsächlich kein neues Thema ist, sondern dass man sich damit europaweit intensiv auseinandergesetzt hat. Wie geht man zum Beispiel mit dem Frauenhaar in Auschwitz um, von dem man nicht wusste, wie man es konserviert? Wir in Buchenwald mussten diskutieren, wie man mit den tätowierten Hautstücken umgeht, die ein SS-Arzt gesammelt hat, um damit abstruse rassistische Theorien zu belegen.

Sie sagen also, die Diskussion ist in den Gedenkstätten und Museen schon längst angekommen?

Was mir an diesem Projekt ebenfalls zweifelhaft erscheint – und da wird es dann schwierig – ist, dass es sich automatisch nur gegen konservative Abgeordnete richtet. Wir wissen aus der Nachgeschichte nach 1945, dass so gut wie alle Parteien ehemalige Nationalsozialisten in der Bundesrepublik integriert haben. Das haben Sozialdemokraten gemacht, das hat die FDP gemacht. Es ist also keine Geschichte, die jetzt nur CDU-Abgeordnete angeht. Auch hier müsste man also treffschärfer argumentieren.