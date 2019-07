"Das Auto muss weg, damit wir überleben können", sagt der Soziologe Klaus Gietinger. Das klingt verwegen, weil das Auto den Deutschen doch so viel bedeutet: Vollgas, linke Spur, am besten ohne Tempo-Limit, sind wir doch "freie Bürger". Aber bitte mit Assistenzsystemen, die sicherstellen, dass wir trotz Fahrfehler nicht aus der Spur getragen werden. Draußen die Landschaft bei 190 vorbeigleiten sehen. Wie romantisch! Das Auto als erweitertes Ich. Unantastbar.

Weltweit 1,3 Mio. Unfalltote Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In Deutschland sterben etwa zehn Menschen am Tag bei einem Verkehrsunfall – vielleicht genau jetzt wieder einer. Weltweit sind es 3.700 Menschen, also rund 1,3 Millionen im Jahr. So bilanziert die Weltgesundheitsorganisation den Preis der Mobilität. Irre Zahlen, wenn wir darüber nachdenken würden. Wieviel Stickoxide und Feinstaub in unsere Atemluft gelangen, lässt sich nur schätzen. 13.000 vorzeitige Todesfälle durch Abgase sollen es im Jahr allein in Deutschland sein. Selbst wenn es weniger sind – der Preis ist hoch.