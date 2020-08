Das Mühlengehöft Plinz ist gar nicht so einfach zu finden: Auf dem Weg geht die Orientierung des Navis verloren, mehrfach fordert es zum Umkehren auf. Doch wer sich nicht beirren lässt, wird belohnt. Plötzlich tut sich ein kleines Idyll auf, mit einer historischen Mühle, bunten Blumen und Zwerghühnern, die über die Straße hasten. Hier hat Jochen Bach ein Gartenparadies erschaffen, den Garten der Stille, in dem Pflanzen und seine Skulpturen eine Symbiose eingehen.

Der 78-Jährige empfängt am Eingang seines Reichs, an dem direkt die ersten Figuren warten: "Hier habe ich 'des Kaisers neue Kleider', oder 'dem Kaiser seine neuen Kleider', unter Verhunzung des Genitivs", erklärt Bach schmunzelnd und deutet auf die überlebensgroßen Plastiken, nackte Frauen und Männer, die zwischen Buchsbaumhecken und Giersch aufgestellt sind: "Das ist dem Kaiser sein kleiner Wildfang. Dort ist dem Kaiser sein Fräulein Isabell. Und dem Kaiser sein großer Leo."

Ein grünes Labyrinth

Jochen Bach schafft eine Skulptur nach der nächsten. Bildrechte: Jochen Bach Allzu ernst darf es bei Jochen Bach nicht werden, das merkt man schnell in diesem Garten. Nach jeder Abzweigung tun sich weitere Werke auf. "Die Schöne und der Träumer", "Das Liebespaar", "Die Hüter des Lichts" – meist üppig geformt, bunt angemalt und mit humorvollen Details versehen. Dazwischen macht sich die Natur breit, Schmetterlinge tanzen auf riesigen Hortensienblüten, mächtige Ahornbäume spenden Schatten. Bach schätzt, dass das Gebiet mittlerweile ungefähr einen dreiviertel Hektar umfasst.

Immer wieder kam etwas dazu, weswegen es auch einen allerletzten Garten und einen aller-allerletzten Garten gibt: "Ich kann mich immer nicht bremsen. Den allerletzten Garten habe ich angelegt, nachdem ich entdeckt hatte, dass dort abends immer so schönes Licht ist. Eigentlich wollte ich nur hohes Gras wachsen lassen und die Plastiken reinstellen. Aber am Ende ist es auch dort wieder glatter Rasen geworden, mit Blumenbeeten dazwischen."

Abgeschiedenheit macht kreativ

Seit rund 50 Jahren lebt Jochen Bach mit seiner Frau Gisa hier in Plinz, sie kamen 1972 als junge Architekten, die mit dem Leben in der Stadt nicht zufrieden waren. Fernab aller Blicke fingen sie an, ihr eigenes Ding zu machen, und schufen einen einmaligen Ort. Genau deswegen sei der Künstlergarten nun auch einer der Ausstellungsorte im Projekt "Vom Glück der Provinz", erklärt Frank Motz von der Weimarer ACC-Galerie. Gemeinsam mit dem Jenaer Kunstverein hat er das Konzept entwickelt: "Diese Ausstellung setzt sich mit dem hundertjährigen Jubiläum des Freistaats Thüringen auseinander. Wir fragen, was Thüringen lebens- und liebenswert macht. Und schauen dafür in die Vergangenheit, in die Gegenwart und auch in die Zukunft. Utopien dürfen auch nicht fehlen!"

Ein "Nacktfrosch" aus der Schwarza. Bildrechte: Martin Neubert Motz' Beschreibung macht deutlich – der Ausstellungsreigen lässt sich nur schwer auf einen Nenner bringen. Jeder Ort steht für sich, so wird in der Gasmaschinenzentrale Maxhütte in Unterwellenborn etwa Kunst aus der früheren Maxhüttengalerie gezeigt. Auf Schloss Burgk sind Ex Libri aus 100 Jahren zu sehen, und im Hotel Weißer Hirsch in Schwarzburg gibt es sogenannte Nacktfrösche zu entdecken: Porzellanüberreste, die man heute noch in der Schwarza finden kann. "Früher haben die dort angesiedelten Porzellanmanufakturen ihren Ausschuss einfach in den Fluss gekippt. Und heute werden diese Skulpturen wieder geborgen, beziehungsweise ihre Fragmente. Wir haben sechs Sammler angesprochen, die ihre Funde zeigen werden", so Motz.

Eigen und aufregend

Im Museum von Schloss Burgk werden Ex Libri ausgestellt. Bildrechte: Schloss Burgk Hier geht es also um die Vielfalt – und auch um Schaffenskraft, Eigensinn, manchmal gar etwas Starrköpfigkeit, mit denen die Macherinnen und Macher auf dem Land unterwegs sind. Künstlerisch ist es nicht immer ganz so anspruchsvoll, was beim "Glück der Provinz" gezeigt wird – aber es zeigt in vielen verschiedenen anschaulichen Beispielen, wie Thüringen tickt.



Kompakt aufgearbeitet findet man das Ausstellungsprojekt übrigens in den kommenden Monaten in Jena und Weimar: Der Jenaer Kunstverein und die ACC-Galerie zeigen Sammelausstellungen mit Objekten aus allen teilnehmenden Orten. Von Jochen Bachs Figuren sind etwa auch zwei in Weimar zu finden, gemeinsam mit einer Übersichtskarte seines riesigen verzauberten Gartens.