Der langjährige Leiter des Rundfunktanzorchesters Leipzig, Walter Eichenberg, ist tot. Nach Angaben seiner Familie starb er am Dienstag im Alter von 95 Jahren in Leipzig. Eichenberg war insgesamt 44 Jahre lang Mitglied in der bekannten Big Band, der er von 1961 bis 1989 als Chefdirigent vorstand. Danach blieb er dem Orchester noch zwei Jahre als Zweiter Dirigent treu, ehe er sich 1991 ins Privatleben zurückzog.