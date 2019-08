Zur Person: Theodor W. Adorno Der Philosoph, Soziologe und Kunsttheoretiker Theodor W. Adorno (1903-1969) gilt heute vielen als verstaubt, dabei war er ein Medienstar seiner Zeit.



Geboren in Frankfurt/Main und musisch erzogen, erwies er sich schnell als hochbegabt, machte als Jahrgangsbester Abitur, bekam schon mit 21 seinen Doktortitel in Philosopie. Danach ging er nach Wien, wo er bei Alban Berg Komposition studierte und flammende Plädoyers für Zwölftonmusik schrieb. Zurück in Frankfurt arbeitete er an seiner Habilitation über den dänischen Philosophen Søren Kierkegaard. 1933 entzogen ihm die Nazis wegen seines jüdischen Vaters die Lehrbefugnis.



Nicht sein zum Protestantismus konvertierter Vater, erst Hitler habe ihn zum Juden gemacht, sagte Adorno später. In der Emigration in den USA entstanden seine Hauptwerke "Dialektik der Aufklärung" und "Minima Moralia" mit seinem wohl berühmtesten Satz: "Es gibt kein richtiges Leben im falschen."



1953 kehrte Adorno nach Frankfurt zurück und wurde Professor für Philosophie und Soziologie am Institut für Sozialforschung, der Geburtsstätte der Frankfurter Schule. Sein Einfluss auf die Studenten der 1968er-Generation war enorm. Seinen Vortrag "Zur Aktualität des neuen Rechtsradikalismus" hielt er 1967 auf Einladung vor Studenten in Wien. Anlass waren die Erfolge der NPD, die nach ihrer Gründung 1964 in kurzer Zeit in die Landtage von Hessen, Bayern, Bremen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Schleswig-Holstein einziehen konnte. 1968 beteiligte er sich am Aufruf von Wissenschaftlern, Künstlern und Intellektuellen gegen die Notstandsgesetzgebung.