Einen großen Preis fürs Sachbuch wird der Börsenverein des Deutschen Buchhandels ab 2020 vergeben. Wie Hauptgeschäftsführer Alexander Skipis im Gespräch mit MDR KULTUR erklärte, soll die neue Auszeichnung ein Beitrag zur Debattenkultur in Deutschland sein. Dies sei nötiger denn je. In Fakenews-Zeiten böten Sachbücher "gesicherte Informationen, klare Positionen und Impulse für eine Auseinandersetzung mit Themen, die die Gesellschaft beschäftigen". Das Sachbuch sei sehr beliebt und habe einen hohen Rang, weil Menschen genau darauf vertrauten. "Das ist etwas, was sich ganz offensichtlich in anderen Medien wie dem Internet nicht findet", so Skipis.