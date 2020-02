Jetzt frage ich Sie als Achtsamkeitstrainerin: Lässt sich Still-Halten lernen?

Absolut ja, es lässt sich lernen, und es ist auch sehr lohnenswert, wie Studien zeigen. Es gibt dafür Kurse, ein Standardprogramm dauert meist acht Wochen. Die Leute lernen darin, wie sie trotz all der Gedanken, die ihnen vielleicht im Kopf rumschwirren, in die Entspannung kommen können.

Sie sagen, Tagträumen, einfach nur in die Luft gucken, die Stille genießen, das sei alles andere als verlorene Zeit. Was gewinnen wir dabei?

Wir sehen in der Forschung, dass es gut für die psychische Gesundheit ist. Achtsamkeits- und Meditationsübungen können helfen bei Depressionen, Angsterkrankungen, auch bei Schmerzen. Es ist insgesamt gut, sich Auszeiten zu nehmen. Oft ist es nur nicht so einfach, denn der Kopf rattert ja weiter. Wir sind als Menschen ein Stück weit so gebaut, dass wir immer schon überlegen, was als Nächstes zu tun sei oder wie wir Schwierigkeiten angehen könnten. Das ist normal, aber führt dazu, dass wir nicht in die Ruhe kommen, die wir bräuchten, um richtig zu entspannen. Denn das Gedankenkarussel hält den Körper weiter im Stress. Deswegen ist es sinnvoll zu lernen, wie man damit so in Kontakt treten kann, dass Entspannung möglich wird.

In den großen Religionen suchen Gläubige oft bewusst die Abgeschiedenheit. Wir haben alle von Eremiten gehört oder von der Wüste, in der man Gott nahe zu kommen sucht. Was steckt aus Sicht der Hirnforscherin hinter diesen Konstrukten, Gott oder sich selbst so näherkommen zu wollen?

Ich kenne dazu keine wissenschaftlichen Studien. Aber was da passiert, ist ja, dass man in dieser Abgeschiedenheit dennoch eine Verbundenheit empfindet, Vertrauen in eine höhere Macht, dass man zur Ruhe kommt. Das bedeutet neurowissenschaftlich betrachtet, dass man nicht mehr so angetrieben ist, nicht so impulsgesteuert, wie wir das in unserer heutigen Zeit häufig sind in unseren Hamsterrädern, sondern dass man wieder in Kraft kommt, aus anderen Antrieben und mit anderen Intentionen zu handeln.