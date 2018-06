Faust als Guide in der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen und in Cottbus Die Gedenkstätte in Hohenschönhausen erinnert im ehemaligen Stasi-Untersuchungsgefängnis an die politische Verfolgung in der Sowjetischen Besatzungszone und in der DDR.



Der heute 73-jährige Faust hatte zu DDR-Zeiten mehrmals wegen "staatsfeindlicher Hetze" im Gefängnis gesessen, darunter mehr als 400 Tage in Einzelhaft im Zuchthaus Cottbus, in dem ehemalige Häftlinge wie Faust das Menschenrechtszentrum begründeten.



Seinen Lebensunterhalt musste Faut als Hilfsarbeiter verdienen, nebenher schrieb er. Zwei Mal wurde er aus politischen Gründen vom Studium, etwa am Leipziger Literaturinstitut Johannes R. Becher, exmatrikuliert. 1976 konnte er in die Bundesrepublik ausreisen. Von 1996 bis 1999 war Faust Landesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen im Freistaat Sachsen. Er wurde vorzeitig vom Landtag abberufen. Seit 2008 führte er Besucher durch die Gedenkstätte in Berlin-Hohenschönhausen.