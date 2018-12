Stichwort: Nikolaus-Verehrung Nikolaus ist einer der am meisten verehrten Heiligen der Christenheit. In der katholischen Kirche wird er häufig als Nothelfer angerufen; die orthodoxen Christen bezeichnen ihn als Wundertäter. Seine Reliquien werden in der süditalienischen Hafenstadt Bari verehrt. Dorthin sollen seine Gebeine an einem 9. Mai von seiner Wirkunsgsstätte Myra in der heutigen Türkei überführt worden sein.



Schon die in Myra früh einsetzende Nikolaus-Verehrung galt seiner Güte. Im Mittelalter wählten Klosterschüler am Vorabend des Festes einen "Kinderbischof". Abt oder Bürgermeister gaben die Herrschaft für einen Tag symbolisch in die Hände der Kinder. Der Kinderbischof, bekleidet mit einer Mitra und den Gewändern eines Bischofs, "visitierte" die Klosterschule. Er bestrafte Schüler oder belohnte sie mit Süßigkeiten.