Bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten war die Moritzburg in Halle eines der bedeutendsten deutschen Museen für die Kunst der Moderne, also die zeitgenössische Kunst der Epoche. Davon blieb nicht viel. Umso größer war die Freude darüber, dass der private Sammler Hermann Gerlinger seine bedeutende "Brücke"-Sammlung 2001 als Leihgabe zur Verfügung stellte. Zu den mehr als 1.000 Einzelstücken gehörten Werke von Emil Nolde, Karl Schmidt-Rottluff oder Max Pechstein. Nach 16 Jahren zog er sie im Frühjahr 2017 ab. Unstimmigkeiten über die Präsentation hatten zu der "Trennung im Einvernehmen" geführt.



Auf den Rückzug folgte die Neukonzeption einer Dauerausstellung in zwei Teilen, die sich komplett aus den eigenen Beständen speisen sollte.