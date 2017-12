Gleich vierzehn beste Freunde hatte der Filmstar um sich versammelt, um jedem von ihnen eine prall gefüllte Tüte in die Hand zu drücken. Der Inhalt: jeweils eine Million Dollar, in Zwanziger-Scheinen. "Wir sind durch schwere Zeiten gegangen, manche von euch tun es immer noch. Jetzt braucht ihr euch keine Sorgen mehr zu machen." Die Freunde waren, wie man sich leicht vorstellen kann, einigermaßen fassungslos.

Sollte man sich so oder ähnlich das ideale Geschenk vorstellen? Oder blickt man jetzt erst recht mit Misstrauen auf das, was sich - wenn auch vermutlich eine Nummer kleiner - heute unter Millionen Weihnachtsbäumen abspielen wird? Wer ohne große Hoffnung in die weihnachtliche Geschenke-Olympiade geht, als Geber oder Nehmer auf einem der vorderen Ränge zu landen, wird vermutlich einer radikalen Entschlackung der Geschenkkultur einiges abgewinnen können.

Denn Geschenke machen keineswegs nur Freude. Sondern können - ganz im Gegenteil - auch unangenehme Fragen provozieren: Will das Geschenk womöglich nur ein Gegengeschenk erzwingen? Will es, halb erpresserisch, auf Dankbarkeit hinaus? Will es gar den Beschenkten in die Pflicht nehmen, wie es das mittelalterliche Lehen einst getan? Oder steckt selbstgefälliges Imponiergehabe dahinter?