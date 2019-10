Eine Westberliner Villa im Herbst 1989. Der amerikanische Wissenschaftler Richard feiert mit Freunden und Kollegen seinen Geburtstag. Seine Frau Saskia arbeitet in der US Botschaft für die CIA. Dann erfährt sie, dass der amerikanische Geheimdienst plant, am gleichen Abend einen Überläufer aus Ost-Berlin zu schleusen.

Aber Saskia ist Doppelagentin, heißt eigentlich Tatjana Leschke und arbeitet seit 18 Jahren für den Auslandsspionagedienst der DDR. Ihre Existenz steht auf dem Spiel. Sie fährt unbemerkt selber in den Osten, um das Problem mit dem Stasi-Überläufer zu lösen. So gelingt es ihr, die CIA-Aktion zu torpedieren. Am nächsten Morgen zieht man in West-Berlin bei der CIA Konsequenzen. Aus den USA ist extra der Hardliner Jeremy Redman angereist.

Schon in der herausragenden amerikanischen Spionageserie "The Americans" konnte man sich als Zuschauer mit russischen KGB-Agenten identifizieren, die seit langem in den USA lebten, eine Familie mit zwei Kindern gründeten und im Auftrag Moskaus spionierten und mitunter auch töteten.

Hervorragendes Ensemble

Der innere Konflikt, Familie, Ideologie, Spionage und den Scheinalltag in Einklang zu bringen, zermürbt auch Saskia. In Rückblenden, die in das Jahr 1971 zurückführen, erfährt man, dass schon ihr Vater ein überzeugter Stasimitarbeiter war, der schon mal die eigene Tochter niederschlägt, um ihr eine Lektion zu erteilen.

Die Darsteller, wie André Hennicke als Tatjanas Vater, der dänische Star Ulrich Thomsen als CIA-Mann Redman und vor allem Petra Schmidt-Schaller in der Hauptrolle, sind exzellent. Jörg Taszman, MDR KULTUR-Filmkritiker

Sie verkörpern wohltuend vielschichtige Charaktere und keine Klischee-Agenten, die man sonst auch 30 Jahre nach dem Mauerfall immer noch viel zu oft sieht.

Petra Schmidt-Schaller als Doppelagentin Saskia Starke Bildrechte: rbb/ARD/Volker Roloff Vor allem Petra Schmidt-Schaller gelingt es, eine innerlich zerrissene, aber keinesfalls verzweifelte Frau zu spielen, die pragmatisch agiert und längst nicht mehr nur ihre ideologischen Ansichten über ihr Privatleben stellt. Indem sie versucht, sich selber zu retten, beschützt sie auch die ihr ans Herz gewachsene eigene Familie.



Schmidt-Schaller sagt über ihre Interpretation der Figur: "Was ich heftig fand, war die Erziehung, wo sie herkam. Das ist ja in dir drin, das bekommst du auch nicht mehr heraus und hält einen davon ab, etwas Großes, Offenes zu sein. Das ist wie ein Käfig mit lauter heißen Drähten um einen herum und man bleibt auch in diesem Käfig."

Kleine Ungereimtheiten lassen sich verdrängen

Vor allem den Schauspielern und dem Regisseur Sven Bohse, der schon bei "Ku'damm 56" und "Ku'damm 59" Regie führte, ist es zu verdanken, dass man sich "Wendezeit" gerne anschaut. Die gelegentlichen Ungereimtheiten des Drehbuchs – so fällt es zunächst nie auf, wenn Saskia alias Tatjana stundenlang im Osten agiert – verdrängt man gerne als Zuschauer, weil die menschlichen Konflikte interessant bleiben.