MDR KULTUR: Sie beobachten den ESC seit Jahren und man könnte denken, egal, wo er stattfindet, es ist immer derselbe Zirkus. Woran erkennen wir, dass wir diesmal in Israel sind und nicht in Schweden?

Madonna weiß schon, wo die Trauben hängen, die sie unbedingt keltern möchte, sie hat schließlich eine neue CD am Start. Aber sie liebt den ESC, das weiß man. Sie lebt ja teilweise inzwischen in Portugal. Sie hat die legendäre ESC-Sieger-Band Abba mal angefragt, ob sie ein paar Samples benutzen darf. Das war dann auch gleich ein Hit in "Hung Up". Hier beim ESC ist sie eine Pausen füllende Angelegenheit, aber das macht sie gerne. Dafür ist der ESC viel zu spannend, viel zu rivalisierend aufgeladen, als dass ihr Auftritt den Wettbewerb überstrahlen würde.