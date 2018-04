Marius Müller-Westernhagen will nach den Antisemitismus-Schlagzeilen um den Musikpreis Echo alle seine Trophäen zurückgeben. Das kündigte der Musiker am Dienstag auf Facebook an. "Die Verherrlichung von Erfolg und Popularität um jeden Preis demotiviert die Kreativen und nimmt dem künstlerischen Anspruch die Luft zum Atmen." Eine neue Stufe der Verrohung sei erreicht, so Westernhagen.

Scharfe Kritik kommt auch von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU). "Die Freiheit der Kunst ist in Deutschland garantiert, aber sie hat ihre Grenzen da überschritten, wo Holocaust-Opfer verhöhnt werden", erklärte Grütters gegenüber der Bild-Zeitung. "Wie dehnbar der Begriff der Kunst ist, sieht man, wenn er wie hier gelten soll für eine Ansammlung stumpfer Plattheiten, antisemitischer Ausfälle und frauenfeindlicher Beleidigungen." Das Versagen des Ethikrates bei der Preisvergabe sei besonders bitter, so Grütters weiter. Es brauche nun ein Innehalten, um den eigenen künstlerischen Anspruch und ethische Maßstäbe zu schärfen.

Kulturrat befasst sich mit Grenzen der Kunstfreiheit

Der Präsident des Deutschen Kulturrates, Christian Höppner, hat derweil angekündigt, aus dem Beirat des Musikpreises zurückzutreten. Unter den bestehenden Rahmenbedingungen werde er nicht weiter in dem Gremium mitarbeiten, erklärte Höppner am Dienstag. Zugleich kündigte er an, dass sich der Kulturrat künftig schwerpunktmäßig mit den Grenzen der Kunstfreiheit befassen werde.

Kollegah und Farid Bang waren in der vergangenen Woche beim Musikpreis Echo für ihr Album "Jung, Brutal, Gutaussehend 3" in der Kategorie Hip-Hop/Urban National ausgezeichnet worden, obwohl bereits ihre Nominierung auf großen öffentlichen Protest gestoßen war. In ihrem aktuellen Album findet sich etwa die Textzeile "Mache wieder mal 'nen Holocaust, komm' an mit dem Molotow". Auf der Bonus-EP des Albums heißt es im Song "0815": "Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen". Der Beirat hatte vor der Preisvergabe die Textzeilen der Rapper kritisiert, aber gegen einen Ausschluss von der Preisverleihung votiert.