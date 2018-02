Die Wiedereröffnung des sanierten und erweiterten Museums sollte der Höhepunkt im Jubiläums-Jahr sein. Winckelmann wurde am 9. Dezember 1717 als Schustersohn in Stendal geboren und brachte es zum obersten Antikenaufseher im Vatikan. Als Gelehrter begründete er die klassische Archäologie. Er war der erste, der die Antike aus einer rein ästhetischen statt antiquarischen Perspektive betrachtete. Außerdem prägte Winckelmann die bis heute allgegenwärtige Definition von kunstgeschichtlichen Epochen, der Klassik zum Beispiel. Goethe, Schiller, Wieland, Hölderlin - allesamt waren sie Bewunderer seiner Schriften. Er gilt so als bedeutender Vertreter der Aufklärung. Am 8. Juni 1768 kam Winckelmann unter mysteriösen Umständen in Triest ums Leben.

Winckelmann näherkommen kann man vorab in der Moritzburg in Halle. Das Kunstmuseum zeigt ab 7. April die Schau "Ideale. Moderne Kunst seit Winckelmanns Antike. Seine Einflüsse lassen sich außerdem im Gartenreich Dessau-Wörlitz nachverfolgen, wo er die Ausstattung des Schlosses beeinflusste. Winckelmann würdigen will auch die Kunststiftung Sachsen-Anhalt, die ab August ein sechsmonatiges Arbeitsstipendium an Künstler vergibt, die sich mit dem Archäologen und Aufklärer auseinandersetzen wollen. Wie die Stiftung am Donnerstag mitteilte, sieht es neben dem Aufenthalt im Archäologischen Museum der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, in der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz und im Winckelmann-Museum in Stendal auch einen zweimonatigen Aufenthalt in der Villa Romana in Florenz vor. Dort könnten die Sammlungen antiker Kunstwerke in den Uffizien und im Museo archeologico nazionale di Firenze sowie Originalschöpfungen der Renaissance erkundet werden.