"Begrüßen oder abschrecken?" - das ist im Sommer 2015 die große Frage. Die sogenannte Flüchtlingskrise wird zum alle und alles beherrschenden Thema.

Flüchtlinge im September 2015 in Wien Bildrechte: dpa Wladimir Kaminer begegnet ihr angstfrei und direkt am Wiener Hauptbahnhof. Dort arbeitet ein iranischer Freund, der als Helfer am Infopoint Ordnung ins Chaos der Ankommenden zu bringen versucht. Einer will wissen, wo der Zug nach Island steht, viele streben nach Deutschland. Ausgerechnet ins "Land der Ordnung und des Fleißes", das überhaupt nicht tauge als "Paradies für alle".

Wie geht's den Syrern?

Die Syrer umarmten die Stadtbibliothek, in der Dämmerung. Ich dachte: Was ist denn das? Wladimir Kaminer, Schriftsteller MDR KULTUR

Immer noch auf der Flucht

Wann raucht der Gartenzwerg Wasserpfeife? Bildrechte: Goldmann Verlag Kaminer gilt als Ethnologe des Alltags, dort, wo fremde Kulturen aufeinander treffen, findet er seine skurrilen Geschichten. Insofern sieht er die Ankunft "der Syrer" als "große Bereicherung". Nicht nur in seinem Haus in Berlin sind sie eingezogen. Selbst das brandenburgische Dorf, in dem Kaminer zeitweise lebt, und das nicht mal eine eigene Kaufhalle besitzt, haben sie zum "Spielort der Weltpolitik" gemacht. Dort gründete sich ein syreralistisches Komitee zur Rettung der Welt, am Ende sind auch die mit den besten Vorsätzen enttäuscht und die Syrer "weitergeflüchtet" nach Cottbus. So führt uns Kaminer vor Augen, dass das mit dem Ankommen keine leichte Sache ist.

Zurück in die eigene Vergangenheit Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Den besonders genauen Blick dafür hat er, weil "fast alle in meiner Familie eine Fluchtgeschiche haben". Kaminer, 1967 in Moskau geboren, kam 1990 nach Ostberlin. Zufall - und Politik. In der gerade zusammenbrechenden Sowjetunion gab es damals eine Welle antisemitistischer Vorfälle. Angetrieben von einem Rabbiner aus Jerusalem und der jüdischen Gemeinde Ostberlins brachte die ebenfalls im Untergang begriffene DDR noch ein "Flüchtlingskontingentgesetz" für Juden aus der UdSSR auf den Weg. Davon hörte Kaminer und saß schon im Juli 1990 im Zug nach Ostberlin, das er nicht wiedererkannte. Denn die Mauer war weg und die D-Mark da. Mit Blick auf die Fluchtgeschichten von heute sei seine eigene freilich nur ein kleines Abenteuer, sagt er.

Schaffen wir das?

Die Globalisierung in Nahaufnahme

Weder bejubelt er die "Willkommenskultur" noch belehrt er die Wutbürger. Für ihn gibt es nicht d e n Flüchtling und d i e Integration. Auch in Zeiten der Globalisierung bevorzugt er die Nahaufnahme und öffnet uns so die Augen dafür, dass die Zeiten vorbei sind, in denen wir uns voreinander abschotten konnten.

Man kann nicht glücklich und zufrieden in einem Haus leben, wenn's bei dem Nachbarn brennt. Irgendwann klopft er bei Dir an. Das ist nur eine Frage der Zeit. Man muss die Brände des Nachbarn wie eigene wahrnehmen. Das ist neu! Wladimir Kaminer, Schriftsteller MDR KULTUR