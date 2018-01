"Manchmal wachst du auf, murmelst unaufhörlich Worte, erhebst dich, und ich sehe, wie du nackt von einem Bein aufs andere trittst, denn der Fußboden ist kalt, du hebst dich vom bleichen Fenster ab wie ein Storch auf einem Bein. Lange bleibst du so stehen, kritzelst auf alles, was dir gerade in die Finger kommt, rutschst dann, eiskalt, wieder ins Bett, und am Morgen entziffern wir gemeinsam die unsicher, krakelig hingeworfenen Zeilen."

Marina Vlady, Schauspielerin

Auch so entstehen Texte. Eingefangen hat diesen intimen Moment die Schauspielerin Marina Vlady. In ihrem hinreißend-berührenden Buch "Eine Liebe zwischen zwei Welten – Mein Leben mit Wladimir Wyssozki". Die beiden Künstler lernen sich 1967 kennen und werden ein Paar. 1938 in Moskau geboren, entdeckt Wyssozki in den frühen 60er-Jahren das Lied für sich.

"Ich habe immer Gedichte geschrieben, bis ich eines Tages hörte, wie der Dichter Bulat Okudschawa sang, und dieser Augenblick war für mich so etwas wie ein Moment der Erleuchtung. Ich begriff, dass man den Eindruck, die Wirkung der eigenen Verse noch maßgeblich erhöhen kann, wenn man ihnen eine zusätzliche Dimension gibt, eine musikalische Färbung als Mittler."

Wladimir Wyssozki

Zu Gehör bringen darf Wyssozki seine Lieder kaum. Der Nomenklatura missfällt, wovon Wyssozki singt: von der Wolfsjagd - ein blutiges Gemetzel, dem ein freiheitsliebendes Tier aber entkommt, vom Echo, das Hilferufe verstärkt und dafür erschlagen wird.

Populär durch private Tonband-Aufnahmen

"Deine Konzerte wurden häufig genau in dem Augenblick, als du die Bühne betreten wolltest, abgesagt. Die Schallplatten [...] enthalten harmlose Liedchen. Totaler Boykott durch Funk und Fernsehen. Dein Name wird in den Presseorganen deines Landes niemals genannt, während es kein Haus gibt, in dem man nicht tagtäglich Wyssozki hört."

Marina Vlady, Schauspielerin

Wie aber geht das? Dank der Tonbandgeräte. Wyssozkis Lieder werden von einem zum nächsten überspielt.

"Oft bekomme ich Briefe, in denen die Leute versuchen zu erklären, wie sie dieses oder jenes Lied verstanden haben. Ist es wahr, dass Sie das und das gemeint haben, und ich sage immer, ja, es ist wahr. Weil ich nämlich etwas ganz anderes gemeint habe. Aber wenn die Leute eben das dort gefunden haben, dann ist das auch vorhanden im Lied."

Wladimir Wyssozki

Wyssozki flüchtet in den Alkohol

Trotz seiner Popularität: Die ständigen Querelen mit der Obrigkeit, der Druck, die Unmöglichkeit, seinem Publikum nahe genug sein zu können, bedrücken Wyssozki. Er flüchtet immer wieder in den Alkohol. Der Westen ist für ihn kein Ausweg. Zu sehr hängt er an seiner Heimat.