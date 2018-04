In Ostdeutschland in den Großstädten ist die Situation insgesamt besser, vor allem natürlich auch auf dem Land in den Klein- und Mittelstädten. Die Mietbelastung ist hier viel geringer, allerdings sind in den Großstädten Geringverdiener und Haushalte unter der Armutsgrenze auch überdurchschnittlich belastet, zum Teil mit über 40 Prozent.

Es gibt eine neue Studie der Böckler-Stiftung, die zu dem Ergebnis kommt, dass vor allem kleine, bezahlbare Wohnungen fehlen – insgesamt 1,9 Millionen für ganz Deutschland. Auch in ostdeutschen Großstädten, zum Beispiel in Leipzig und Dresden, aber auch in Magdeburg, in Halle, in Jena und in Erfurt. Was sie beobachten, ist eine Konzentration von einkommensarmen Haushalten und Gruppen am Stadtrand, in den Großwohnsiedlungen und Plattenbauten. Das will man eigentlich politisch nicht. [...]