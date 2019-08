"Wir sind eine Band, kein einzelner Typ!", das wollen Wayne Graham erstmal klarstellen. Ihre melancholischen Folksongs klingen als wäre die ganze Welt in sepiabraune Farbe getaucht. Ursprünglich stammt das hier gecoverte Lied "Drug Store Truck Drivin Man" von der Folk-Band The Byrds. Zum Woodstock-Festival 1969 sang Joan Baez das Lied zusammen mit Jeffrey Shurtleff als Kritik an den konservativen Werten der Nixon-Regierung. Für die Band Wayne Graham ist das auch heute noch relevant, es richte sich an die Menschen in Machtpositionen, die die falschen Dinge tun, erklärt Hayden Miles.