Der argentinische Cartoonist Guillermo Mordillo ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Das bestätigte die Agentur des Zeichners am Montag. Er war für seine Figuren, Menschen und Tiere, mit Knollnasen berühmt. Nach Angaben seines deutschen Verlages Rubinstein starb Mordillo bereits am 29. Juni in seinem Wohnort Palma de Mallorca. Trotz seines Alters sei er ein sehr vitaler Mann gewesen, der entlang der Strände joggte und Golf spielte. "Er war ein sehr besonderer Mann, sehr witzig. Wir werden ihn sehr vermissen."

Als Sohn spanischer Einwanderer am 4. August 1932 in Buenos Aires geboren, begann Mordillo schon in seiner frühesten Kindheit zu zeichnen. Nach seiner Ausbildung zum Illustrator und seinem Abschluss an der Journalistenschule gestaltete er Kinderbücher, dann war er engagiert im Studio des argentinischen Trickfilmpioniers José Burone Bruché. 1960 zog er nach New York und arbeitete für Paramount Pictures an populären Cartoon-Serien wie "Popeye“. 1963 ging er nach Europa und zeichnete für Magazine wie "Paris Match". Zwei Jahre später begann auch der "Stern", seine Comics zu drucken. Ein weltweiter Erfolg wurde seine Cartoon-Serie "Das Piratenschiff". In den 1970er-Jahren galt Mordillo als einer der meistveröffentlichten Zeichner weltweit.

Ohne Worte

Seine Figuren sind Typen, oft nackt - und stumm. Sie wurden von ihm nie mit Sprechblasen versehen, was sie zugleich weltweit verständlich machte. Mordillo begründete den Verzicht auf Texte ganz praktisch. Er sei zum Arbeiten in Länder gekommen, deren Sprache er anfangs noch nicht beherrscht habe. Immer wieder ließ sich Mordillo von Städten inspirieren. Seine großen, rundlichen Figuren tummeln sich in Zeichnungen mit dem Schiefen Turm von Pisa, mit dem Big Ben in London oder dem Roten Platz in Moskau. 2015 war sein 3D-Animationsfilm "Crazy Island" auch hier im Kino zu sehen. Bildrechte: dpa

Humor ist der Geist, der inmitten des ewigen Lebens-Tanzes Pirouetten dreht. Mordillo