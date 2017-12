Ingo Schulze widmet sich in seiner Erzählung "Verwirrungen der Silvesternacht" der besonderen Milleniumsnacht von 1999 auf 2000. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Silvesternacht in der Literatur Dass es mit dieser Zeit zwischen den Jahren und besonders mit der Silvesternacht etwas auf sich hat, bestätigt ein Blick in die Literatur. In E.T.A. Hoffmanns frühen "Abenteuern der Silvesternacht", einer Peter-Schlemihl-Paraphrase, in der dem Ich-Erzähler nicht der Schatten, wohl aber das Spiegelbild abhandenkommt, ist auf gut romantische Art der Katzenjammer schon ins Fest gewebt: Die Enttäuschung der Silvesternacht, in der Hoffmanns Hauptfigur seine ehemalige Geliebte wiedersieht (aber nur, um sie als Ehefrau eines Scheusals verlorengeben zu müssen) ist der plausible Auftakt für einen Gespensterreigen, der durch halb Europa und allerhand nur bedingt durchschaubare Verwicklungen, nicht aber zu einem guten Ende dieses 'Phantasiestücks in Callots Manier' führt.



Auf E.T.A. Hoffmann bezieht sich knappe 200 Jahre später Ingo Schulze mit seiner Erzählung "Verwirrungen der Silvesternacht". Auch hier begegnet der Ich-Erzähler in der Silvesternacht – es ist die Milleniumsnacht 1999 auf 2000 – einer früheren großen Liebe wieder, auch hier bleibt sie ihm versagt. Mit ihr zerplatzt der monatelang auf diesen Tag hin gehegte Traum, aus der langjährigen Beziehung auszubrechen, die einst aus Enttäuschung und Trostsuche erwuchs, und zu ihr, der großen Liebe seines Lebens, überzulaufen. Die erhoffte Silvester-Korrektur, Silvester-Erneuerung mündet ins nunmehr widerstandslose Sich-Schicken in den Status quo – ein Glück anderer Art, dessen solide Vorzüge der Erzähler eine Spur zu laut preist, als dass man ihm glauben könnte.