Inzwischen hat der Torcedor das kunstvoll gefaltete Tabakbündel in die Um- und Deckblätter eingerollt und mit der Zigarrenmaschine, die in Kuba Guillotine genannt wird, zurechtgestutzt. Den Rohling legt er zusammen mit anderen in eine Form aus Zedernholz, spannt sie in eine Presse ein und nach knapp einer Stunde sind die edlen Zigarren fertig. Benannt hat Lazaro sie nach seiner Mutter, die ebenfalls Zigarrenrollerin war, und so gehen in Dresden also "Cabreras" über den Ladentisch.