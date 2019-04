Ermittlungen gegen Zentrum für Politische Schönheit Thüringens Kulturminister Hoff stellt sich hinter ZPS-Künstler

Hauptinhalt

Wie am Mittwoch bekannt wurde, ermittelt die Staatsanwaltschaft Gera seit fast anderthalb Jahren gegen das Künstlerkollektiv "Zentrum für Politische Schönheit" (ZPS), wegen des "Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung". Die Künstler und mehrere Kritiker sehen in den Ermittlungen einen Eingriff in die Kunstfreiheit, andere betrachten die Ermittlungen als normalen Vorgang.