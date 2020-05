Zweite Zukunftswerkstatt Was rettet die Musik? – MDR KULTUR diskutiert Zukunftschancen von Konzert, Festival und Co.

Nach dem Auftakt mit Theater-Vertretern am 18. Mai bringt die Werkstatt diesmal Expertinnen und Experten aus der Musikwirtschaft zusammen. Am 2. Juni von 18 bis 19:30 Uhr diskutieren sie zum Thema "Festivals, Konzertveranstalter und Musikclubs". Moderieren wird die Veranstaltung Reinhard Bärenz.

Die MDR KULTUR-Zukunftsgespräche werden live im Videostream auf mdrkultur.de sowie in den Social-Media-Profilen von MDR KULTUR ausgestrahlt. Zuschauerinnen und Zuschauer haben dabei die Möglichkeit, über Kommentarfunktionen Fragen zu stellen, die in die Live-Diskussion einfließen. Das Gespräch wird zudem zeitnah im Kulturradio ausgestrahlt. Darüber hinaus werden im Nachgang alle Thesen, Meinungen und besprochenen Konzepte auf allen Plattformen von MDR KULTUR journalistisch ausgewertet und publiziert.

