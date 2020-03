Vor 20 Jahren gründen Tommi Eckart und Inga Humpe ihre Band 2raumwohnung. Ihre Songs wie "36 Grad", "Wir trafen uns in einem Garten" oder "Freie Liebe" werden der Soundtrack der 0er-Clubgeneration und bleiben es bis heute – aber eigentlich war alles nur Zufall: "Wir wollten eigentlich in gar keiner Band mehr sein", erzählt Tommi Eckart, "wir wollten nur noch im Studio arbeiten und hatten eigentlich auch genug Aufträge."

Aber dann gab es da diesen Berliner Radiosender, der immer einen Song spielte, den Eckart und Humpe eigentlich für eine Werbung geschrieben hatten, "und so mussten wir dann wohl oder übel uns einen Namen geben und weitere Songs produzieren", erzählt Eckart. Der Song hieß "Wir trafen uns in einem Garten", und 2raumwohnung ist seitdem der Name der Band. Und diese Band steht seit zwei Jahrzenten für die Verbindung von poetischen Poptexten und Sounds, die am ehesten in der Club- und Electromusik zu verorten sind.