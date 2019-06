Dokfilm "They shall not grow old" Peter Jackson zeigt Grauen des Ersten Weltkriegs so realistisch wie nie

Der Regisseur von Hollywood-Blockbustern wie "Herr der Ringe" und "Der Hobbit" hat sich eines unerwarteten Themas angenommen. Für den Dokumentarfilm "They shall not grow old" ("Sie sollen nicht alt werden") ließ er detailversessen Filme aus dem Ersten Weltkrieg restaurieren. Selbst die gesprochenen Worte ließ er von Lippenlesern analysieren und nachsprechen. So werden die Soldaten wieder beklemmend lebendig.