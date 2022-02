Sie arbeiten mittlerweile in der Industrie, im Handwerk, im städtischen Kulturbereich oder in völlig anderen Branchen. Wer früher vor und hinter den Kulissen half, wer Bühnen, Ton- oder Bildtechnik betreute, ist heute möglicherweise nicht mehr zu buchen. Das befürchtet auch Martin Kranz, Manager und Festivalleiter aus Weimar: "Ich weiß noch nicht, wie das funktionieren soll und ob ich im Mai und Juni jemanden bekommen werde, ob ich sie verpflichten kann."

Schon vor Wochen mahnte er und bestätigt damit das, was inzwischen auch aus einem Brandbrief der Veranstaltungsbranche an Politik und Medien klar hervorgeht: Es gibt mittlerweile einen massiven Personalmangel. Denn weil Tourneen, Festivals und Konzerte ständig verschoben wurden, hat sich viel angestaut: "Seit zwei Jahren schieben wir einen immer größer werdenden Berg an oft mehrfach verlegten Konzertveranstaltungen vor uns her, der mit den verbliebenen Personalressourcen nicht mehr zu bewältigen sein wird", heißt es in dem Schreiben.