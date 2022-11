Der Verein Künstlerhaus Thüringen in Kannawurf erhält in diesem Jahr den Förderpreis der Soziokultur des Landes "Kulturriese". Das gab Thüringens Kulturminister Immanuel Hoff am Donnerstagabend bei der Preisverleihung bekannt. Der Verein saniert seit 2007 Schloss Kannawurf, betreibt dort das Künstlerhaus Thüringen und bringt damit Kultur aufs Land.