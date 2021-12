Kultur draußen im öffentlichen Raum – das war ein klarer Pluspunkt in diesem Corona-Jahr. Nach einem zähen Beginn wurde die Erfurter Bundesgartenschau im Sommer von vielen Besucherinnen und Besuchern angesteuert, die zahlreichen kleinen Außenstandorte wurden teilweise völlig überrannt, so groß war das Bedürfnis nach Kultur im Grünen. Auch die Strategie vieler Theater, nach den Schließmonaten zu Jahresbeginn das Sommertheater groß zu fahren, erwies sich als richtig.

Der Rudolstädter Theaterintendant Steffen Mensching erinnert sich: "Die Leute sind mit so viel Sympathie und Wärme zu uns gekommen. Das waren sehr, sehr besondere Vorstellungen." Auch er hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Weil nur eine Interimsstätte mit schlechter Belüftung zur Verfügung steht, befindet sich das Theater bereits seit Anfang Dezember schon wieder in der Zwangspause.

Anders als in früheren Lockdowns sitzen Mensching und sein Team diese Zeit nun einfach aus – und bieten keine virtuellen Formate als Ersatz an. Mensching erklärt warum: "Das waren gut gemeinte Versuche, aktiv zu bleiben." Die Nachfrage aber sei relativ gering gewesen, so der Theaterintendant: "Ich glaube auch, die Zuschauer sind dessen irgendwie müde. Es gibt ja auch so genug kulturelle Angebote im Netz!"

Was bleibt also von diesem Kulturjahr 2021? Die Erinnerung an einen zähen Beginn, an einen fulminanten Sommer und an ein leises Runterfahren der Angebote im Herbst. Das zweite Pandemiejahr hat sichtbare Spuren hinterlassen. Und dennoch: Große Pläne für die Zukunft werden weiterhin geschmiedet.